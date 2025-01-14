رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"

الدقهلية - رامي محمود:

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية. حضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في التعليم.

شهد اللقاء حضور ممثلين عن مشيخة الأزهر والكنيسة، وتم تخصيص الجلسة للاستماع إلى الآراء المختلفة بشأن تفاصيل النظام المقترح لشهادة البكالوريا المصرية.

يهدف الحوار إلى مناقشة تفاصيل النظام الجديد الذي يتضمن تقليل عدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء على الأسر المصرية. كما يطرح النظام مسارات مختلفة يختار من بينها الطالب، مع استعراض القواعد العامة لاحتساب مجموع الدرجات، وإمكانية إجراء محاولات متعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة.

تضمنت الجلسة نقاشات مفتوحة مع الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات حول أهمية النظام الجديد، وطرق تطبيقه، والتحديات التي قد تواجه تنفيذه، لضمان وضع رؤية شاملة قبل اعتماد النظام.