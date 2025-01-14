ضبط 4 طلاب ثانوي بحوزتهم أسلحة بيضاء في لجنة امتحانات بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط أربعة طلاب بالصف الأول الثانوي أثناء دخولهم لأداء امتحان مادة اللغة العربية بمدرسة أحمد حسن الزيات، وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بشأن مذكرة محررة من مدير المدرسة العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، تفيد بضبط أربعة طلاب داخل فناء المدرسة بحيازتهم أسلحة بيضاء أثناء دخولهم لأداء الامتحان.

انتقلت وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، إلى الموقع. وبالفحص، تبين أن الطلاب بحوزتهم مضبوطات تشمل: عدد 2 مطواة، وسكين، وأداة قطع "كتر". تم اكتشاف الأسلحة أثناء عملية تفتيش قام بها الأمن الإداري ومدير المدرسة.

بسؤال الطلاب، اعترفوا بحيازة الأسلحة البيضاء بغرض الدفاع عن النفس، بسبب خلافات مع بعض زملائهم كانوا يستعدون لمواجهتهم عقب الامتحان.

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت إدارة طلخا التعليمية والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.