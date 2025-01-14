مقتل عاطل برصاص شقيق طليقته في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه على يد شقيق طليقته في منطقة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمة، إثر إصابته بطلق ناري في قدمه اليمنى، مما أودى بحياته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى معهد ناصر، وأمر اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بطلق ناري في القدم اليمنى.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة تعود لشخص يدعى "فودة م. ا."، 44 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة أم بيومي.

أُصيب بطلق ناري في القدم اليمنى، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى، رغم محاولات إنعاش القلب وتقديم الإسعافات الأولية.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "سيد أ. ا."، 20 عامًا، عاطل، وشقيق طليقة المجني عليه. وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة خلافات بين المجني عليه وطليقته، حيث قام الأخير بالتشهير بها، مما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين شقيقها تطورت إلى مشاجرة.

أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت المجني عليه وأودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 195 لسنة 2025 إداري أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم حصر 41 تحقيق. وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها عقب انتهاء الإجراءات. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

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