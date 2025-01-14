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تسمم طفل بمبيد حشري في بني سويف

10:11 م الثلاثاء 14 يناير 2025

تسمم - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب طفل، مساء اليوم الثلاثاء، بتسمم وإعياء شديد إثر تناوله زيت قاتل لحشرات الرأس عن طريق الخطأ، وتم نقله إلى مستشفى الفشن المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول الطفل "محمد.أ.ص"، 6 أعوام، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابًا بحالة إعياء إثر تناوله زيت قاتل لحشرات الرأس عن طريق الخطأ أثناء لهوه داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز الفشن.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ثم تم تحويله إلى مستشفى بني سويف التخصصي. كما تم تحرير محضر بالواقعة.

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