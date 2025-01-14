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مسارات مرورية بديلة لهدم كوبري المندرة في الإسكندرية.. تعرف عليها (صور)

09:49 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بدء عمل مسارات مرورية لهدم كوبري المندرة بالإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    بدء عمل مسارات مرورية لهدم كوبري المندرة بالإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    بدء عمل مسارات مرورية لهدم كوبري المندرة بالإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    بدء عمل مسارات مرورية لهدم كوبري المندرة بالإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت أعمال تنفيذ المسارات المرورية البديلة تمهيدًا لهدم كوبري المندرة بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "مترو الإسكندرية".

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أنه يجري تنفيذ المسار البديل على مرحلتين، المرحلة الأولى داخل حرم المترو في الجزء الواقع بين نقطة مرور الزعيم وهيكل الكوبري القائم.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الثانية من كوبري المندرة "حرم المترو" وصولًا إلى نقطة شرطة المندرة، وتتضمن إزالة الجزيرة الوسطى بالطريق والستارة النباتية والنخيل وأعمدة الإنارة والإعلانات المتواجدة على الجزيرة.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن كافة الأعمال تجري بتواجد ممثلي المرافق حتى لا يكون هناك أي تعارض مع المسار البديل، ولن يجري هدم الكوبري إلا بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ المسار البديل بالكامل، لعدم عرقلة سير المواطنين أو المركبات.

وأضاف البيان أنه سيجري توسعة حرم الطريق الناقل من قلب المندرة إلى الكورنيش والعكس مع زيادة عدد الحارات المرورية ما يتبعه خلق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.

مسارات مرورية بديلة هدم كوبري المندرة في الإسكندرية كوبري المندرة بحي المنتزه مشروع مترو الإسكندرية
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