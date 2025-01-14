بعد توقف 13 عامًا .. تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام وانطلاق جراحات العيون

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام وبدء إجراء عدد من العمليات الجراحية به، وذلك بعد توقف دام ثلاثة عشر عامًا.

وأوضح يوسف أن المديرية قامت بتجهيز القسم وتزويده بالفرق الطبية المؤهلة والأجهزة الحديثة، مثل جهاز الفاكو الإيطالي وجهاز الميكروسكوب، اللذين يُستخدمان في إجراء عمليات المياه البيضاء، ومعالجة حالات الشبكية، وارتشاح مقلة العين، وزرع العدسات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الدعم المستمر من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، وكذلك متابعة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ساهم بشكل كبير في تشغيل القسم وتوفير المستلزمات الجراحية والأجهزة الطبية اللازمة.

وأشار إلى مشاركة فريق المتابعة بالمديرية، الذي ضم كلًا من الدكتورة سمر عاطف، وكيلة المديرية، والدكتور عبد الله حمدي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة نفقة الدولة والمشرفة على مشروع القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة، والدكتور بيتر عريان، مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية، خلال عملية تشغيل القسم وإجراء العمليات الجراحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمليات الجراحية تُنفَّذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، وتوفير رعاية طبية متميزة، والحد من توجه المرضى إلى خارج المحافظة للحصول على هذه الخدمات.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بقنا الشكر إلى الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام، والدكتور أيمن عسكر، استشاري الرمد بمستشفى قنا العام، وفريق مستشفى نجع حمادي العام بقيادة الدكتور حيدر عبد الحميد، مدير المستشفى، والدكتورة إخلاص ألفي، رئيس قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام، وفريق الإشراف والتمريض بالمستشفى على جهودهم المتميزة في تشغيل القسم.