المشدد 3 سنوات لسباك وربة منزل وابنتها بتهمة تزوير وثيقة زواج في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، سباك وربة منزل وابنتها، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهم بتزوير قسيمة زواج بهدف تسجيل طفلين غير شرعيين نتج عن علاقة غير شرعية بين الأول والأخيرة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، ومحمد إسلام ثابت عضو المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ لؤي بهي الدين ومحمد علاء.

تعود وقائع القضية رقم 1279 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط إلى ورود بلاغ لنيابة قسم أول أسيوط من المدعو "أحمد .ع . ع"، الذي اتهم فيه زوجته "فاطمة . ع . ي" بالتعرف على المدعو "إبراهيم . س . أ" (سباك) وممارسة علاقة غير شرعية معه نتج عنها إنجاب طفل يدعى "سيد". تم قيد الطفل في السجلات وتم استخراج شهادة ميلاد له باسم والد غير شرعي، حيث لا توجد وثيقة زواج رسمية بين المتهمين لأن المتهمة مازالت على ذمة زوجها الأول.

وتوصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة أول أسيوط إلى أن المتهم "إبراهيم . س . أ" (سباك) تزوج من المتهمة "فاطمة . ع . ع" وهو يعلم بأنها كانت متزوجة من رجل آخر، وقد انفصلت عنه دون وجود أي أوراق رسمية مثل "قسيمة الطلاق". كما تبين أن أسرتها كانت تعلم بزواجها من المتهم دون وجود وثيقة طلاق رسمية. وأسفرت تلك العلاقة عن حمل المتهمة في طفلين.

وبهدف استخراج شهادة ميلاد للطفلين، قامت المتهمة الثانية "فوزية . ر . م" رفقة المتهم الأول "إبراهيم" بتزوير وثيقة زواج، حيث تم كتابة بيانات المتهم الأول بدلاً من زوجها الأول، ووضع صورته بدلاً من صورة زوجها الأول. قام المتهم الأول بالتوقيع على الوثيقة المزورة، وتقديم نسخة منها لموظفي مكتب صحة خامس، حيث تم تسجيل بيانات الطفلين واستخرج لهما شهادتي ميلاد بناءً على الوثيقة المزورة.