السجن المؤبد لحداد خطف وهتك عرض طفلة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، حكمها بمعاقبة حداد مسلح بالسجن المؤبد، بعد إدانته بخطف وهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

تعود الواقعة إلى 3 سبتمبر 2024، عندما استدرج المتهم، البالغ من العمر 31 عامًا، الطفلة إلى مسكنه بحجة تشغيل برامج للأطفال على التلفاز. هناك، اعتدى عليها جنسيًا، مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على المقاومة.

وأفادت والدة الطفلة أن ابنتها أخبرتها بعد عودتها من اللهو مع صديقتها، بتعرضها للاعتداء من قبل المتهم داخل مسكنه. فور ذلك، هرعت الأم لضبط المتهم الذي حاول الهروب، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

واعترفت الطفلة بتفاصيل الاعتداء أثناء التحقيقات، مشيرة إلى أن المتهم أوهمها بتشغيل برامج الأطفال واستدرجها إلى غرفة نومه، حيث اعتدى عليها جسديًا.

حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بالمجتمع المحلي.