بالصور.. جامعة أسيوط تفتتح أول عيادة متعددة التخصصات لعلاج الصلب المشقوق للأطفال

أسيوط - محمود عجمي:

افتتحت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أول عيادة متعددة التخصصات لعلاج الصلب المشقوق للأطفال، بمستشفى جراحة المسالك البولية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

حضر الافتتاح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبد الحميد، مدير المستشفى، والدكتور أحمد الدروي، أستاذ جراحة المسالك البولية للأطفال والمشرف على العيادة، إلى جانب عدد من نواب رئيس الجامعة وأساتذة الأقسام الطبية المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن العيادة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للأطفال المصابين بالصلب المشقوق، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الجامعة للارتقاء بمنظومتها الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأوضح الدكتور ضياء عبد الحميد أن العيادة تجمع بين تخصصات متعددة تشمل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة العظام، والتجميل، والطب الطبيعي، والروماتيزم والتأهيل، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض العصبية والنفسية، ووحدتي الكلى والتغذية العلاجية، مما يضمن توفير رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد الدروي إلى أن مرض الصلب المشقوق هو عيب خلقي يتطلب متابعة دقيقة وشاملة من مختلف التخصصات لتجنب المضاعفات الصحية. وأوضح أن العيادة ستقدم خدماتها في الخميس الأول والثالث من كل شهر بالدور الأول من مستشفى جراحة المسالك البولية.

شهد الافتتاح حضورًا مكثفًا من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عدد من المختصين في المجالات الطبية المختلفة.