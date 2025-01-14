محافظ السويس يناقش تطوير الهوية البصرية للمحافظة

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترحات تطوير الهوية البصرية للمحافظة، في إطار خطة شاملة لتطوير وتجميل أحياء السويس.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شيماء فؤاد، مدير عام التخطيط العمراني، وعدد من المتخصصين في التصميم والتسويق، إلى جانب أساتذة من كلية التربية الفنية بجامعة السويس.

تناول الحضور رؤى وأفكارًا تركز على إبراز الطابع التاريخي والسياحي المميز للسويس، مع مناقشة عناصر الهوية البصرية، بما يشمل الشعار والألوان المستخدمة والمظاهر التي تعكس التراث الثقافي والبيئي للمحافظة.

وأكد اللواء طارق الشاذلي أن الهوية البصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصورة الإيجابية للسويس محليًا ودوليًا، مما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم النشاط السياحي.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشاركة المجتمع المحلي والكوادر الأكاديمية والشبابية، بما في ذلك طلاب جامعة السويس، في تصميم الهوية البصرية، لضمان التعبير عن روح المحافظة وأصالتها. كما أكد أن الطلاب سيلعبون دورًا فعّالًا في تنفيذ التصاميم النهائية، مما يمنحهم فرصة لتطبيق مهاراتهم الأكاديمية ودعم انتمائهم للمحافظة.

وأعرب الشاذلي عن أمله أن تكون الهوية البصرية الجديدة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للسويس، تجمع بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل.

شارك في الاجتماع الدكتور أسامة مسعود، نائب رئيس جامعة السويس السابق، والدكتور محمد حسن، خبير التنسيق الحضري، والدكتورة أسماء شاهين، رئيس قسم التربية الفنية بجامعة السويس، والدكتور شريف خضر، أستاذ النحت الميداني، وعدد من الخبراء والمتخصصين.