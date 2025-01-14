من غسل الأواني إلى الغرق.. مأساة "فاطمة" في مياه بحر يوسف بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:



في قرية صغيرة تطل على مياه بحر يوسف بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، كانت الحياة تسير ببطء وهدوء كالمعتاد؛ كانت فاطمة الفتاة ذات السبعة عشر ربيعًا، تقف على حافة المياه تحمل بين يديها بعض الأواني المنزلية التي جاءت لتغسلها في مياه البحر الهادئة.



كانت الشمس تلمع على سطح الماء، والهواء ينقل أصوات الطيور البعيدة، لكن ذلك اليوم الثلاثاء، كان يحمل في طياته حدثًا مأساويًا لم تكن فاطمة أو عائلتها تتوقعه.



فاطمة، التي كانت تعيش مع أسرتها في قرية الزورة، كانت معروفة بين أهل القرية بجديتها وروحها الطيبة، كانت تساعد أمها في الأعمال المنزلية دون تذمر، وتحلم بمستقبل أفضل لعائلتها لكن القدر كان يخبئ لها شيئًا لم تكن تتوقعه.



بينما كانت تنحني لتغسل الأواني، انزلقت قدمها فجأة على الحجارة الزلقة بجانب البحر، حاولت أن تتمسك بأي شيء لإنقاذ نفسها لكن المياه كانت أسرع منها؛ في لحظة اختفت فاطمة تحت سطح الماء، ولم يتبق سوى الأواني التي كانت تحملها تطفو على السطح.



صاح أحد الجيران الذي كان يمر بالقرب من المكان عندما رأى ما حدث، وحاول أن ينقذها، لكن التيار كان قويًا، وعندما وصل إليها كان الوقت قد فات؛ تم انتشال جثة فاطمة من المياه ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوصول جثة الفتاة إلى المستشفى، وبعد سؤال أهلها، أكدوا أنها كانت تغسل الأواني عندما سقطت في البحر. تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لفتح التحقيقات في الحادث.