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بالصور- إزالة 17 حالة بناء مخالف في الإسكندرية ومصادرة الأخشاب وحديد التسليح

04:53 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة وإيقاف أي محاولات بناء مخالف أو دون ترخيص على مدار 24 ساعة، وذلك لمنع أي مخالفات في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

أسفرت الحملات عن إيقاف وإزالة 17 حالة بناء المخالف وتعديات على الأراضي الزراعية تشمل مبانٍ وغرف وأسوار وطوابق مخالفة دون ترخيص بـ 7 أحياء في الإسكندرية.

تتوزع الإزالة بواقع 5 حالات بحي المنتزه أول، 4 بحي شرق، 3 بحي المنتزه ثان، حالتين بالعامرية ثان، فضلًا عن حالة واحدة بكل من برج العرب والعامرية أول وغرب.

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى التحفظ على خلاط أسمنت وحديد تسليح وأخشاب تستخدم في البناء المخالف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن جانبه، شدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على استمرار الحملات المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم للقضاء على فوضى البناء المخالف.

الإسكندرية بناء مخالف حديد التسليح
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