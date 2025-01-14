لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

04:51 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بسوهاج
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بسوهاج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين نقل، دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين دائرة المركز.

نتج عن الحادث مصرع "سعيد. ا" 27 عامًا، وإصابة "حمدي. ف" 51 عامًا، "محمد. ك" 15 عامًا، "صبري. س" 50 عامًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث تصادم سوهاج حادث تصادم سيارتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- إزالة 17 حالة بناء مخالف في الإسكندرية ومصادرة الأخشاب وحديد التسليح

إعلان

إعلان

"السنوار عاد من جديد".. من هو "الشبح" قائد حماس بغزة حاليًا؟
المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟