بالصور- مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين نقل، دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين دائرة المركز.

نتج عن الحادث مصرع "سعيد. ا" 27 عامًا، وإصابة "حمدي. ف" 51 عامًا، "محمد. ك" 15 عامًا، "صبري. س" 50 عامًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.