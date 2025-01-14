إزالة إعلانات غير مرخصة في حملة بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، تنظيم حملات مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة في حي الصداقة الجديدة.

وقال سليمان إن الحملة قامت بتنفيذ 5 قرارات لإزالة الإعلانات غير المرخصة الخاصة بواجهات المحلات التجارية المختلفة في حي جنوب، حيث لم يلتزم أصحاب المحلات بإجراءات ترخيص الإعلانات.

وتمت العملية بمشاركة رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة والخفيفة، وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق والجهات المعنية.