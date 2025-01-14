مكافأة كبيرة لمن يجد "فيسو".. كلب مفقود يثير الجدل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب كلب مفقود في إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين أهالي محافظة البحيرة، بعدما أعلنت مالكته عن رصد مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر عليه.

وذكرت مالكة الكلب والذي يدعى "فيسو" أنه فقد بمنطقة أرض أدمون بمدينة دمنهور، وهو يخص طفلتها التي تأثرت كثيرًا بغيابه، وحددت مبلغ 5 آلاف جنيه لمن يعيده إليها.

وتباينت ردود فعل المتفاعلين حيث أبدى عدد كبير تعاطفهم مع مالكة الكلب وتقديرهم لموقفها منتقدين تعامل آخرين مع المنشور بالتهكم والسخرية، كما ذكر البعض رؤيتهم للكلب بأماكن مختلفة، وأبدى عدد من الأشخاص عزمهم البحث بجدية عن الكلب لنيل المكافأة.

تقول ميرفت: "المنشور ده مس قلبي وبصراحة مستغربة من الناس إللي بتسخر منه، لو حد فيهم جرب يربي حيوان ويتعلق بيه هيفهم ويقدر حسرة صاحبته وعمره ما هيسخر بالشكل ده".

ويقول زيزو: "أنا من سكان منطقة أرض أدمون ومن ساعة ما قرأت الإعلان بقيت بمشي أبص على الكلاب جايز حظي يعترني بفيسو وآخد المكافأة".

ويقول رامي: "أكيد أغلب الناس متعاطفين مع صاحبة الكلب ومعتقدش إن حد ممكن بصراحة يسخر من حاجة زي دي، هو بس إسم الكلب غريب شوية وأثار ضحك البعض من أكتر".

وأبدى إبراهيم دهشته من حجم التفاعل على المنشور قائلًا: "خلاص كل مشاكلنا اتحلت وبقينا مركزين مع كلب ضايع والناس كلها عاوزه تنزل تدور عليه، ولسه ياما نشوف".