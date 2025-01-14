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7 مصابين في تصادم ميكروباصين على طريق أبو زعبل

12:13 م الثلاثاء 14 يناير 2025

إسعاف

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق "أبو زعبل - كوبري الرشاح- الخانكة" في محافظة القليوبية.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية لموقع الحادث، تبين إصابة 7 أشخاص وجرى رفع السيارتين عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم ميكروباصين طريق أبو زعبل القليوبية
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