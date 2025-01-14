7 مصابين في تصادم ميكروباصين على طريق أبو زعبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق "أبو زعبل - كوبري الرشاح- الخانكة" في محافظة القليوبية.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية لموقع الحادث، تبين إصابة 7 أشخاص وجرى رفع السيارتين عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.