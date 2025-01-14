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إصابة شخصين في حريق ورشة خشب بأسيوط

11:11 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
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أسيوط ـ محمود عجمي:


أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في ورشة خشب تقع أسفل منزل قديم مكون من طابقين في منطقة غرب البلد بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي حول نشوب حريق في ورشة خشب بغرب البلد.


انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، وضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وأظهرت المعاينة أن الحريق اندلع في ورشة خشب تقع أسفل منزل قديم مكون من طابقين بالعروق والخشب.

أسفر الحريق عن إصابة شخصين، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، نُقل المصابان إلى مستشفى الإيمان العام، وتم إخطار الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.





أسيوط مديرية أمن أسيوط حريق ورشة خشب
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