73 ألف أسطوانة يوميًا.. محافظ أسيوط يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز ويشدد على زيادة الإنتاج - صور

دون إصابات.. السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات في الإسكندرية- صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع لشركة "بتروجاس" في المنطقة البترولية بجحدم، مركز منفلوط. جاءت الزيارة لمتابعة سير العمل وزيادة الإنتاج إلى 73 ألف أسطوانة يومياً لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، بدعم من المهندس كريم بدوي، وزير البترول، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق المحافظ في جولته الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والكيميائي ماجد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، وخالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس حسام صلاح أمين، مدير عام مناطق وجه قبلي بالشركة، والمهندس خالد عبد الحميد، مدير عام عمليات قبلي بالشركة.

بدأ المحافظ زيارته بمتابعة مراحل التعبئة والتقى بالعاملين، مشيداً بأدائهم وحثهم على زيادة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. واستمع إلى شرح من المهندس حسام صلاح عن طبيعة العمل وأهمية المصنع في تلبية احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة من الغاز.

وجه المحافظ بزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية إلى 73 ألف أسطوانة بوتاجاز بوزن 30.5 كجم للأسطوانة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات المقررة وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان سلامة الأسطوانات.

أكد أبو النصر على تكثيف الحملات الرقابية لضمان وصول المنتجات إلى مستحقيها وتوافرها بالمستودعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما كلف لجاناً من التموين والوحدات المحلية للإشراف على توزيع المواد البترولية ومتابعة وصولها إلى المحطات الفرعية، وإعداد بيان يومي بالمنصرف من المواد البترولية ومقدار العجز أو الزيادة.











