جثة في الحمام.. مصرع سباك أثناء الاستحمام بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سباك مصرعه متأثرًا باختناقه من بخار الماء أثناء الاستحمام، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد. ع" 30 عامًا سباك جثة هامدة، إثر إصابته بكدمة في الرأس، ادعاء سقوط في حمام المنزل.

أفاد كل من ابن خالته "محمود. ح" 30 عامًا، وشقيقه "حامد" 40 عامًا سباك، "محمد. ع" 27 عامًا نجار، بمضمون ما تقدم، وقرر الأول أن المتوفي المذكور مقيم رفقته بالمنزل ودخل الحمام للاستحمام وحال تأخره بالداخل طرق على الحمام فلم يستجب أو يرد النداء عليه فاستدعى الثالث؛ لمساعدته في فتح الباب، وعند دخولهما تبين أنه مغشيًا عليه وبه الإصابة المشار إليها، فنقلاه للمستشفى؛ لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة، ورجحا وفاته نتيجة استنشاقه بخار المياه.

وأفاد الثاني والثالث بمضمون ما جاء بأقوال الأول، ونفيا الشبهة الجنائية في الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق؛ نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وأن إصابته نتيجة سقوطه على الأرض.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.