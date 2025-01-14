دون خسائر بشرية.. سقوط حائط منزل مكون من 5 أدوار في شبرا الخيمة- صور

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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهد حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من 5 أدوار.

وتلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي بسقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من 5 أدوار، بشارع شحاتة أبو سعدة - الوحده العربية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وقسم ثاني شبرا الخيمة، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية والنوبتجية المسائية إلى موقع الحادث، إذ تبين وقوع الحادث دون خسائر بشرية.

وجرى إخلاء الدورين الأول علوي والتاني علوي لخين الانتهاء من أعمال الترميم والتدعيم، كما تم تأمين المكان دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.