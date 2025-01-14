5 لاعبات تحت سن 6 سنوات بسوهاج يحصدن ذهبيات بطولة الجمهورية للجمباز

كتب- عمرو صالح:

كشف الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، نتائج بطولة الجمهورية للجمباز الفني براعم تحت 6 سنوات، معلناً حصد فريق من نادي الظاهر بمركز ومدينة طما التابع لمحافظة سوهاج 5 ميداليات ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفني "بنات براعم تحت 6 سنوات"، التي تم تنظيمها باستاد القاهرة بمدينة نصر، مشيداً بلاعبات فريق النادي وأدائهم.

وأكد الاتحاد أن اللاعبات الفائزات بالميداليات الذهبية هن مريم كيرلس يونان وفيرونيكا أسامة عادل ومارسيا عياد فهمي، ومارلي عياد فهمي وهمت أحمد عبدالرحيم، موضحاً أنهم حصلوا على المستوى الأول بالفوز بميدالية ذهبية، بقيادة رحاب أحمد، المدير الفني لفريق الجمباز تحت 6 سنوات بنادي الظاهر.

وأعربت المدير الفني لفريق الجمباز بنادي الظاهر بسوهاج، رحاب أحمد، عن سعادتها البالغة بفوز 5 لاعبات من النادي بالميداليات الذهبية، وهو ما يعد ثمرة مجهود كبير تبذله إدارة النادي لاكتشاف المواهب المتعددة من أبناء مركز طما.

وأشادت المدير الفني لفريق جمباز نادي الظاهر، بالأداء الرائع الذي قدمته اللاعبات الخمس خلال منافسات بطولة الجمهورية، مؤكدة أنهن يتمتعن بالإرادة القوية والتميز والإتقان للأداء، وأن مستقبلهن في اللعبة مبشر بالخير ومع مرور الوقت سيكون لهن ترتيب متقدم في البطولات الأخرى.

جدير بالذكر أن بطولة الجمهورية للجمباز الفني بنات، يشارك في مسابقاتها، آنسات تحت سن 6 سنوات، حيث يتنافسن في 3 مستويات، الأول خاص بالميدالية الذهبية والثاني الفضية والثالث ميدالية البرونزية.