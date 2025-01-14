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تناولت شريط برشام كامل.. فريق طبي ينقذ حياة فتاة عشرينية في البحيرة

12:04 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

فريق طبي ينقذ حياة فتاة عشرينية

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البحيرة - أحمد نصرة:

نجح فريق طبي من قسم السموم بمستشفى حوش عيسى المركزي في محافظة البحيرة في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، بعد تناولها شريطًا كاملًا من عقار "أيزوبتين"، مما تسبب في إصابتها بانسداد قلبي كامل وانخفاض حاد في ضغط الدم.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الحالة في حالة حرجة، حيث تم التدخل الطبي السريع لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقلها إلى وحدة السموم بالمستشفى. وتلقى الفريق الطبي المكون من أطباء ومتخصصين الرعاية المكثفة للحالة على مدار خمسة أيام متواصلة، حتى استقرت الحالة بشكل كامل وتماثلت الفتاة للشفاء.

من جانبه، أشاد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بجهود الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ حياة الفتاة، مؤكدًا أن محافظة البحيرة تضم ثلاث وحدات متخصصة للسموم في مستشفيات كفر الدوار العام، وإيتاي البارود، وحوش عيسى، مما يسهم في توفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات الإسكندرية كما كان يحدث في السابق.

ويُعتبر عقار "أيزوبتين" من الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم وبعض اضطرابات القلب، ولكن تناوله بجرعات زائدة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ما يتطلب التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياة المصاب.

انقاذ فتاة مستشفى حوش عيسى البحيرة انسداد قلبي
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