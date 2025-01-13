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مصىرع شخص وإصابة آخر في اصطدام تريلا بموتوسيكل في شبين الكوم

11:18 م الإثنين 13 يناير 2025

ضحية الحادث

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المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث مروع مساء اليوم الاثنين في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل "تريلا" بدراجة نارية أمام موقف الباجور.

تم نقل المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي بواسطة سيارة إسعاف لتلقي الرعاية الطبية.

وأكد مصدر مقرب من أسرة المتوفى لموقع "مصراوي" أن الضحية هو "علي. س. س." صاحب محل أسماك بقرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن أسرته بصدد إنهاء إجراءات تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان.

مصىرع شخص اصطدام تريلا بموتوسيكل مدينة شبين الكوم مستشفى شبين الكوم الجامعي
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