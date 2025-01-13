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بلاغ للإسعاف يكشف جريمة قتل على صحراوي البحيرة

11:15 م الإثنين 13 يناير 2025

سيارة اسعاف أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض مقتل شاب عثر على جثته، على الطريق الصحراوي، وبها أثر لطلق ناري، بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

البداية كانت بلاغًا تلقاه مرفق إسعاف البحيرة، بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوي السريع، عند الكيلو 120 اتجاه القاهرة، وتبين لدي الوصول وجود جثة أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري، ووجود شبهة جنائية.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد الصافي قنديل، 28 عامًا، مقيم وادي النطرون، مصاب بطلق ناري، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث.

جريمة قتل صحراوي البحيرة غموض مقتل شاب مديرية أمن البحيرة
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