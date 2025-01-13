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مصرع صبي أسفل قطار محطة منوف

10:11 م الإثنين 13 يناير 2025

مصرع صبي أسفل قطار محطة منوف

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المنوفية - أحمد الباهي:

لقى صبي يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه اليوم الاثنين أثناء عبوره مزلقان محطة منوف بمحافظة المنوفية. تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن المتوفى يُدعى "أحمد.م.ا"، من سكان عزبة السلخانة بمدينة منوف. كان الحادث نتيجة عبوره المزلقان أثناء مرور القطار، مما أدى إلى وفاته على الفور.

هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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