نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع تطوير عيادات مستشفى الطلبة

الشرقية – ياسمين عزت:

تفقد الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، مستشفى الطلبة اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل في مختلف وحداتها وعياداتها المتخصصة، وذلك في إطار تقييم الوضع الحالي للمستشفى والوقوف على متطلبات تطويرها، تحت قيادة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة.

شملت الجولة التفقدية العيادات الخارجية، المعامل، وقسم الأشعة، حيث أشاد الدكتور عفيفي بالنظام المُنظم للعمل داخل المستشفى، وحرص الأطباء على التواجد الدائم لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المحيط. وأكد على أهمية انتظام الخدمات الصحية وتطوير الوحدات الخدمية بما يواكب احتياجات المستفيدين.

أكد الدكتور عفيفي أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي تحرص على تقديم خدمات طبية شاملة ومتميزة للطلاب مجانًا منذ التحاقهم بالجامعة وطوال سنوات الدراسة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي.

رافق الدكتور عفيفي في الجولة عدد من المسؤولين، من بينهم: الدكتورة مروة عباس، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة أمل عبد الرحمن، مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور محمود الطاهر، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور هشام نوار، مدير إدارة الأسنان، والدكتور معتز حافظ، مدير المستشفى، والدكتورة إيمان مختار، مدير إدارة الصيادلة.

تهدف الجولة التفقدية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى الطلبة، ومواكبة تطلعات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الجامعة.