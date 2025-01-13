محافظ المنوفية يوجه بإجراء جراحة دقيقة بالمجان لمريضة من الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهًا عاجلًا بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان لمريضة تبلغ من العمر 32 عامًا بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة. جاء القرار استجابة لحالتها الصحية الحرجة وظروفها المادية الصعبة.

وتعاني المريضة من كسر بالفقرات الصدرية، إصابة بالطحال، نزيف داخلي بالبطن، قطع بالحبل الشوكي أدى إلى شلل نصفي، وجلطة بالأوردة العميقة للطرف السفلي الأيسر. ونظرًا لضرورة التدخل الجراحي السريع وعدم توافر فلتر الجلطات ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، تم اتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل.

وأشار الدكتور مصطفى أبو حليمة، مدير المستشفى، إلى نجاح العملية التي تضمنت تركيب فلتر جلطات بالوريد الأجوف السفلي لمنع انتشار الجلطات إلى الشريان الرئوي، بالإضافة إلى وقف النزيف الداخلي.

وأكد أن المريضة خرجت إلى القسم الداخلي لتلقي الرعاية حتى تماثلها للشفاء، موضحًا أن العملية تمت بإشراف استشاريي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وبجهود طاقم طبي متميز.

وأكد محافظ المنوفية التزام المحافظة بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم كافة أشكال الدعم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنًا الدور الفعال للأطقم الطبية في مثل هذه التدخلات الدقيقة.