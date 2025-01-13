لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محافظ المنوفية يوجه بإجراء جراحة دقيقة بالمجان لمريضة من الأسر الأولى بالرعاية

06:08 م الإثنين 13 يناير 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهًا عاجلًا بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان لمريضة تبلغ من العمر 32 عامًا بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة. جاء القرار استجابة لحالتها الصحية الحرجة وظروفها المادية الصعبة.

وتعاني المريضة من كسر بالفقرات الصدرية، إصابة بالطحال، نزيف داخلي بالبطن، قطع بالحبل الشوكي أدى إلى شلل نصفي، وجلطة بالأوردة العميقة للطرف السفلي الأيسر. ونظرًا لضرورة التدخل الجراحي السريع وعدم توافر فلتر الجلطات ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، تم اتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل.

وأشار الدكتور مصطفى أبو حليمة، مدير المستشفى، إلى نجاح العملية التي تضمنت تركيب فلتر جلطات بالوريد الأجوف السفلي لمنع انتشار الجلطات إلى الشريان الرئوي، بالإضافة إلى وقف النزيف الداخلي.

وأكد أن المريضة خرجت إلى القسم الداخلي لتلقي الرعاية حتى تماثلها للشفاء، موضحًا أن العملية تمت بإشراف استشاريي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وبجهود طاقم طبي متميز.

وأكد محافظ المنوفية التزام المحافظة بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم كافة أشكال الدعم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنًا الدور الفعال للأطقم الطبية في مثل هذه التدخلات الدقيقة.

45

ابراهيم ابو ليمون المنوفية جراحة مجانية الأسرى الأولى بالرعاية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان