المشدد 10 سنوات لشابين اعتديا جنسيًا على طفلة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لشابين أُدينا بهتك عرض طفلة في المدينة.

ترأس الجلسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، في حضور سكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

تعود تفاصيل القضية إلى 22 أبريل من العام الجاري، حيث اضلع شاب يبلغ من العمر 19 عامًا ويعمل في كافتيريا، وآخر يبلغ 18 عامًا يعمل ببائع سجائر، في الاعتداء جنسيًا على الطفلة المجني عليها دون استخدام القوة أو التهديد.

وأفادت التحقيقات باعتراف الطفلة بتعرضها للاعتداء أثناء مرورها أمام مقهى، بعد أن استدرجها المتهم الأول.

كما أكد والد الطفلة أنها أخبرته بتفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن المتهمين اعترضا طريقها أثناء ذهابها لشراء مستلزمات المنزل واقتاداها إلى مكان الاعتداء وتناوبا على فعلتهما.

وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.