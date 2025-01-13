فوطة مبللة تنهي حياة "جودي".. إعدام سيدة وابنتيها في جريمة "ريا وسكينة الأقصر"

الأقصر - محمد محروس:

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، حكماً بالإعدام شنقاً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ريا وسكينة الأقصر"، بحق سيدة وابنتيها، لإرتكابهم جريمة قتل بشعة لطفلة صغيرة بهدف سرقة حلقها الذهبي، حيث قاموا بتخدير الضحية وكتم أنفاسها بقطعة قماش مبللة.

صدر الحكم عن الدائرة الأولى جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، بحضور محمود محمد عز الدين ممثل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم ٢٤ من شهر يونيو الماضي، عندما تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان صغيرة مخنوقة بجوال بلاستيك بمحيط مسكنها بمنطقة الزينية "نجع البلاحات" بالأقصر.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تبين وجود جثمان الصغيرة، وتدعى "جودي مصطفى عبد الرسول" البالغة من العمر 6 سنوات مخنوقة بواسطة حبل ووضعها داخل جوال وملقاة بمحيط منزلها، وتم سرقة قرطها الذهبي "الحلق".

وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط مركز شرطة طيبة، تبين أن الطفلة المجني عليها كانت ذاهبة للسوبر ماركت المجاور للمنزل على بعد اقدام، وأسفرت تحريات رجال المباحث عن أن القاتلة هي جارة الطفلة وتدعى "س.ع.أ"، حيث استدرجت الطفلة لمنزلها عن طريق ابنتيها "م.ص" ذات الـ11 عامًا وهى صديقة المجنى عليها، وابنتها الأخرى "ع.ص" 22 عامًا-مطلقة ، وذلك من أجل سرقة حلقها الذهبي.

وجرى نقل جثمان الصغيرة إلى مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة بمتابعة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، وتم إحالتهما للمحاكمة الجنائية إلى أن صدر قراراً بإحالتهما إلى فضيلة المفتي.