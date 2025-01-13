قرية ريفية تنافس المناطق الصناعية.. محافظ المنيا يتفقد مشروعات ومصانع "الطيبة"

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عددًا من المصانع في قرية الطيبة بمركز سمالوط، وذلك لدعم الصناعة وزيادة معدلات التصدير وتشجيع الاستثمار.

شملت الجولة تفقد مصنع الراعي لإنتاج وتصدير الطحينة والحلاوة الطحينية بقرية الطيبة، الذي تأسس عام 1994 ويصدر 80% من إنتاجه إلى 23 دولة، منها اليمن وليبيا والجزائر وإنجلترا وكندا، ويتميز المصنع بجودة منتجاته التي تشارك في المعارض الدولية ويعمل بطاقة إنتاجية تمتد لعشر ساعات يوميًا، إلى جانب المشروعات المستقبلية التي تسعى إدارة المصنع من خلالها لتوسيع نشاطها ورفع معدل الإنتاج وزيادة العمالة.

كما زار المحافظ خلال جولته مصنع عصائر أولاد الشيخ بقرية الطيبة، الذي بدأ خط إنتاجه يدويًا قبل 17 عامًا، ثم قام مسئولو المصنع بتطويره ليتحول إلى الإنتاج الآلي بالكامل، ويعمل بخطين إنتاج أحدهما للزجاج والآخر للبلاستيك.

أكد كدواني خلال جولته أن تشجيع الصناعة وجذب الاستثمار يمثلان محورًا أساسيًا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدعم توفير بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز دور القطاع الصناعي كإحدى ركائز النمو الاقتصادي.

وتعد قرية الطيبة من قرى المنيا الشهيرة بوجود عدد من كبير من المصانع بداخلها، وغالبية تلك المصانع لإنتاج الطحينة والحلاوة الطحينية، والمكرونة، والعصائر المختلفة، إذ يبلغ عدد المصانع داخل حيزها وبالظهير الصحراوي الغربي المتاخم لها نحو 18 مصنعاً.

رافق المحافظ في جولته عويس قاسم، رئيس مركز سمالوط، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ومسئولو التفتيش المالي والإداري.