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محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ16 قرية و40 عزبة

03:33 م الإثنين 13 يناير 2025
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    اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
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الغربية - مروة شاهين:

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأحوزة العمرانية، لـ 16 قرية من مراكز (السنطة – طنطا – قطور – بسيون)، و40 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى – قطور – طنطا).

ووجه المحافظ، بضرورة تسريع وتيرة العمل وفقًا لجدول زمني مضغوط لتوقيع كافة الأحوزة على الطبيعة، مؤكدا أهمية إنجاز هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن لتمكين تفعيل الأحوزة العمرانية، الأمر الذي من شأنه تنظيم البناء وتسهيل إجراءات تراخيص البناء بشكل يضمن حماية الأراضي الزراعية من التعديات.

وشدد الجندي على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الانتهاء من الأحوزة بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن جودة الحياة في المحافظة. كما أشار إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان بيئة عمرانية متوازنة تحترم القيم البيئية والزراعية.

وأوضح المحافظ ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% للمدن والقرى 99,7 % والعزب 68 % وجارِ إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.

أشرف الجندي محافظ الغربية الأحوزة العمرانية
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