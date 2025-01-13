بالصور.. تدريب عملى لمجابهة الأزمات والكوارث بمدن القناة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، تدريب عملي وعرض اصطفاف المعدات وآليات بمدن القناة: "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك للتعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارئ بهدف تنمية مهارات، والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال متابعته التدريب العملي، على أن شركة محافظات القناة شاركت في الاصطفاف بأسطول من سيارات والمعدات مؤكداً علي جاهزية كافة العناصر المادية والبشرية ورفع مستوى العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الامثل للامكانيات والمعدات المتاحة بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" .

وأضاف رئيس مياه وصرف صحي القناة، أنه مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، و"النافوري والكباش" وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وأشار إلى هناك متابعة مستمرة من جميع أفراد السلامة والصحة المهنية علي الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها في أسرع وقت.

وشدد على جاهزية جميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي، بمحافظات القناة، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى أعمال التطهير المستمرة لجميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة مراجعة أعمال التطهير المستمرة لكافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.