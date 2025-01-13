النقض تؤيد إعدام قاتل بطلة كرة السرعة في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة النقض المنعقدة بتاريخ اليوم 13 يناير 2025 بقبول طعن سائق تروسيكل متهم بقتل لاعبة نادي دسوق في كرة السرعة "روان محمد الحسيني" شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن على الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات فوه بإعدامه شنقًا عما أسند إليه، وبتأييد الحكم الصادر ضده في 21 مايو 2022.

كانت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، قضت يوم السبت 21 مايو 2022، حضوريًا بمعاقبة المتهم سائق تروسيكل بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل بطلة كرة السرعة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح وقطعة الإيشارب المستخدمين في الجريمة.

صدر حكم جنايات فوه "الدائرة الثالثة" وقتذاك برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور فيلبوباتير ناصر حنا، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2483 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 196 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في نيابة كفر الشيخ الكلية، أحالت المدعو "إبراهيم.إ.م.م.ع"، 27 عامًا، سائق تروسيكل، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لمحاكمته عما أسند إليه باتهامه بقتل روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق، عمدًا من غير سبق إصرار، ولا ترصد في يوم 17 يناير 2022.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة يدها حتى اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها، وعند دخولها العقار محل ارتكاب جريمته أشهر سلاح أبيض "مطواه"، في وجهها، وتمكن بتلك الطريقة من اتمام جريمته.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها عندما نهرته، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار أمسك بها من الخلف، وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا ما بها من الإصابات الموصوفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها.

وكشفت أوراق القضية عن ارتباط جناية قتل المتهم لبطلة كرة السرعة بجنحة سرق المتهم المنقولات الخاصة بها عبارة عن هاتف محمول، وقرط ذهبي، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها.

ووفق التحقيقات تبين أنه لحظة انفراده بالمجني عليها مستغلًا عدم تواجد أحد بسلم العقارحتي أشهر في وجهها السلاح الأبيض حوزته "مطواه" مهددًا إياها مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية، من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات محل السرقة.

وبعد صدور حكم الإعدام تقدم المتهم بالطعن رقم 16215 لسنة 92 أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ، وبعد نظر الدائرة 67 ب بمحكمة النقض أصدرت حكمها السابق.