محافظ الدقهلية يتفقد طريق دكرنس ومستشفيات الكردي وميت سلسيل -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عدد من المناطق والوحدات الخدمية شملت طريق دكرنس منطقة ميت السودان، والمركز التكنولوجي بمدينة الكردي ومستشفيات الكردي وميت سلسيل، للإطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

ووجه مرزوق بسرعة رفع القمامة المتراكمة علي جانبي الطريق بدكرنس، وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة من خلال رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس، ومتابعة تكثيف أعمال النظافة بقري المركز من خلال تفعيل جهود وممارسات الجمعيات الأهلية في هذا المجال لتقديم خدمات نظافة متميزة للمواطنين.



وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بالكردي، وجه المحافظ بسرعة الرد على الطلبات والشكاوي بالمركز التكنولوجي، وسرعة الانتهاء من إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج لأصحابها وأمر بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخدمة.

وشدد على سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوى المواطنين من خلال الشباك الواحد، مؤكدا عدم التقصير في أداء وإنجاز الخدمة المطلوبة لأي مواطن، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمواطنين في كل القطاعات.



من ناحية أخرى كلف مرزوق الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بسرعة استكمال كافة نواقص الأدوية والمستلزمات بمستشفيتي الكردي وميت سلسيل لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة للمواطنين مؤكدا علي حسن استقبال المرضي والمترددين علي المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الدقهلية احد مراكز تجارة الجملة للخضروات وبيع الاسماك واطمأن علي أسعار السلع لتكون في متناول المواطنين بأسعار مناسبة مؤكدا علي عدم استغلال المواطنين مشيرا ان الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وخلال الزيارة التقى المحافظ، المواطنين واطمأن منهم علي مستوى الخدمات المقدمة لهم من كافة القطاعات واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووعد بالعمل علي حلها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة.