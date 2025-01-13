لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

استبعاد رئيس لجنة للتعليم الأساسى بالفيوم وإحالة أعضاء الكنترول للتحقيق

02:49 م الإثنين 13 يناير 2025

الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رئيس لجنة مدرسة علام عبد الجليل شعبان للتعليم الأساسي بإدارة أبشواي التعليمية، وأعضاء الكنترول إلى التحقيق اليوم الاثنين.

جاء القرار على خلفية عدم التزامهم بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتغيب رئيس اللجنة عن الامتحانات بدون عذر ، واختفاء محضر فتح مظاريف الأسئلة، وعدم انضباط العمل بالكنترول ووجود حالة من الفوضى داخل اللجنة الامتحانية.

الدكتور خالد قبيصى التربية والتعليم بالفيوم إحالة أعضاء الكنترول للتحقيق رئيس لجنة للتعليم الأساسى الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ القليوبية يشهد إزالة 3 أدوار مخالفة بعمارة سكنية فى بنها -صور

إعلان

إعلان

أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران