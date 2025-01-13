استبعاد رئيس لجنة للتعليم الأساسى بالفيوم وإحالة أعضاء الكنترول للتحقيق

الفيوم - حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رئيس لجنة مدرسة علام عبد الجليل شعبان للتعليم الأساسي بإدارة أبشواي التعليمية، وأعضاء الكنترول إلى التحقيق اليوم الاثنين.

جاء القرار على خلفية عدم التزامهم بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتغيب رئيس اللجنة عن الامتحانات بدون عذر ، واختفاء محضر فتح مظاريف الأسئلة، وعدم انضباط العمل بالكنترول ووجود حالة من الفوضى داخل اللجنة الامتحانية.