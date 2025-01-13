مباحث فايد تضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة المقدم أحمد الصفتي، من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البودر في منطقة الشارع الجديد بدائرة المركز.

كشفت التحريات التي أجراها النقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تورط المتهمين في ترويج المواد المخدرة بين عملائهم في المنطقة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أمني، نجح خلاله النقيب مصطفى البنا وقوة أمنية مرافقة في القبض على المتهمين، وضُبط بحوزتهما كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي.

أقرّ المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما المواد المخدرة بغرض الاتجار وترويجها بين عملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات.