جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية شاملة فى قرية حاجر الضبعية -صور

الأقصر-محمد محروس:

نظمت كلية الطب بجامعة الأقصر، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات، بالوحدة الصحية لقرية حاجر الضبعية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وشركة غاز مصر، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد ابو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، وإشراف الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عطيتو، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم موسى، المدرس بقسم التخدير بالكلية.

وأكدت رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تلبية احتياجات المجتمع وتقديم الدعم للنهوض به فى إطار تحقيق رؤية الجامعة ودورها فى خدمة المجتمع.



ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء المحافظة بهدف إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج بالمجان، تماشياً مع أهداف المبادرات الرئاسية التى تهتم بصحة المواطنين.



وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المترددين وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وذلك بتنظيم فريق العمل بالقافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي ضم كل من: هنية محمود، وهبة رمضان عبد الرسول، وهيثم محمود، وريمون جرجس سلوانس.



شارك في القافلة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، في التخصصات الطبية التالية: النساء والتوليد، والأطفال، والقلب، والصحة العامة، والجراحة العامة، والباطنة، والرمد، حيث شارك ١٣ طبيباً فى هذه القافلة، و وبلغ عدد المستفيدين منها حوالي ٦٠٠ مواطن.

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة الأقصر بخدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالى الأقصر.