بيان "نوتردام" واختلال توازن.. تشييع جنازة الطفلة ريناد عماد بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شيع أقارب وأسرة الطفلة "ريناد عماد"، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، ظهر اليوم الاثنين، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الصحابة بمنطقة جناكليس شرقي الإسكندرية.

ونعت إدارة ومعلمات مدرسة "كلية نوتردام دي سيون" الطالبة "ريناد" التي وافتها المنية، أمس، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعربت إدارة المدرسة في بيان، اليوم، عن استيائها الشديد من تداول معلومات غير دقيقة حول أسباب وفاة التلميذة، مطالبة الجميع بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وأضافت كلية "نوتردام دي سيون"، أن هذه المعلومات غير الدقيقة لها أثر نفسي سلبي على أهل التلميذة المتوفية وزملائها، ونرجو احترام مشاعر الجميع في هذا الظرف الأليم – بحسب البيان.

وسادت حالة من الحزن بين زميلات ومعلمات الطالبة المتوفاة، إذ وصفت أسرة مرشدات نوتردام دي سيون وفاتها بالمصاب الجلل، خلال نعي جاء فيه:" ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزهرة ريناد عادل".

كان قسم شرطة الرمل أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة من الطابق الثامن بالعقار سكنها بمنطقة جناكليس، وانتقل ضباط القسم وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.

وصرحت النيابة العامة بالإسكندرية بدفن الجثمان، اليوم، بعد انتهاء الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أسرتها، لمعرفة سبب الوفاة.

فيما قالت أسرة الطالبة في تصريحات خلال الجنازة إن "ريناد" اختل توازنها وسقطت من النافذة ما أدى إلى وفاتها، ونفوا من تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها للتنمر.