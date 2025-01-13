كلب مسعور يعقر 14 شخصًا في المنيا

المنيا - جمال محمد:

عقر كلب مسعور 14 شخصًا، بحي غرب مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وتكثف إدارة الطب البيطري جهودها للعثور عليه منعا لحدوث مزيد من الإصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي، تلقت بلاغاً من الأهالى بوجود كلب ضال مسعور، عقر عددا من المواطنين في شوارع حي غرب، ولم يتمكنوا من القضاء عليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين قيام الكلب بعقر 14 شخصاً وهم: بشوي سعد رشدي، 22 سنة، مجدي عيد حنا، 63 سنة، عبد الغفار أحمد رضا، 49 سنة، أحمد نبيل أحمد، 30 سنة، نشأت عزت سامي، 67 سنة، ضاحي عباس علام، 50 سنة.

وأصيب: محمد محمد عبد الله، 6 سنوات، معاذ عبد الحميد إسلام، 6 سنوات، موريس زكي عبد الله، 65 سنة، علاء أحمد توفيق، 31 سنة، سلوي رضا عبد العظيم، 39 سنة، هاني شحاتة أديب، 45 سنة، أيمن مصير علي، 50 سنة، فادي سيد فهمي، 53 سنة، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي اللقاح اللازم، وخروجهم سريعاً.

وجرى إخطار الطب البيطري بالواقعة، وتشكل فريق البحث عن الكلب والقضاء عليه، وتحرر محضر بالواقعة.