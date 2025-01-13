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خذوا احتياطاتكم.. قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 4 ساعات (المواعيد)

01:21 م الإثنين 13 يناير 2025

قطع مياه الشرب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وحتى الساعة الرابعة فجر غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع مياه مدينة القناطر الخيرية مصطفى مجاهد
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