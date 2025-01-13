خذوا احتياطاتكم.. قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 4 ساعات (المواعيد)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وحتى الساعة الرابعة فجر غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.