استعرضوا القوة في أبيس الرابعة.. المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

أصدر الحكم المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

ترجع وقائع القضية رقم 31137 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد حدوث مشاجرة بمنطقة أبيس الرابعة.

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين كل من "ع.أ.س" م.م.ح" و"م.أ.س" و"س.أ.س"، بالأسلحة البيضاء والنارية واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض ويكدرون الأمن والسكينة العامة بمنطقة أبيس الرابعة.

وألقت قوات الشرطة القبض على اثنين من المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ولاذ الآخرون بالفرار، فيما تبين نشوب المشاجرة بين المتهمين بسبب خلافات سابقة واستعان كل طرف بأقاربه لفرض السيطرة واستعراض ما أسفر عن إصابة مواطن.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.