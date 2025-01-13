تحدث مع الطلاب عن الأسئلة.. محافظ سوهاج يتفقد امتحانات النقل بالمدارس -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، سير امتحانات النقل بمجمع مدارس صبري أبو حسين الرسمية للغات، ومدرسة عرب الأطاولة الابتدائية المشتركة؛ للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات دون معوقات.

وتفقد المحافظ امتحانات المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، واطمأن على توافر الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية توفير الدعم الكامل لجميع عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين؛ لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء.

وحرص المحافظ على التحدث مع عدد من الطلاب؛ للتأكد من وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية، وأن المدة المقررة للامتحانات مناسبة للطلاب.

وأشار "سراج" إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر كافة المدارس والإدارات التعليمية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وضمان تقديم الدعم اللازم للطلاب، وعدم تسريب الامتحانات أو استخدام الطلاب للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات.