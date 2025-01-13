حنان مندور عميدًا لكلية التمريض بجامعة بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة حنان الزبلاوي حسن مندور عميداً لكلية التمريض جامعة بني سويف، لمدة ثلاث سنوات، خلفا للدكتور محمد ناجي العميد السابق.

يذكر أن الدكتورة حنان مندور شغلت منصب رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2020، ووكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع عام 2023.

كما عملت مدربا دوليا معتمدا بمستوى IBCT، وعضو هيئة تحرير لعدد 132 مجلة علمية، ولها 173 بحث علمي منشور في مجلات دولية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجيستير والدكتوراة، وشاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية.