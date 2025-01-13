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عندها 13 سنة.. مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بسوهاج

10:26 ص الإثنين 13 يناير 2025

ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها متأثرًة بإصابتها، عقب سقوطها من شرفة الطابق الثالث، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "لوجين. ع" 13 عامًا تلميذة مصابة بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ادعاء سقوط من علو، وتوفيت عقب وصولها.

أفادا كل من شقيقها "يوسف" 21 عامًا طالب، ووالدتها "هالة. ج" 38 عامًا ربة منزل بأنه أثناء تواجد المذكورة بشرفة الطابق الثالث بمنزلهم اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما نتج عنه حدوث إصابتها ووفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع تلميذة سوهاج سقوط من اعلي
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