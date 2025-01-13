"أنا الأول".. مشاجرة في صالون حلاقة في سوهاج تنتهي بإصابة مهندس

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب مهندس بطعنة نافذة بالبطن، في مشاجرة بسبب أولوية الحلاقة، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "إسلام. ن" 30 عامًا مهندس، مصابًا بجرح طعني نافذ أعلى البطن، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

اتهم المصاب المدعو "محمد. خ" 21 عامًا طالب بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها؛ بسبب أولوية الحلاقة بمحل حلاقة بذات الناحية.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.