مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية البهنسا، ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "نور الدين إسماعيل" 52 سنة، متأثراً بإصابات خطيرة.

كما أصيب: مصطفى محمد محمد، 56 سنة، أحمد محي الدين عبد الحكيم 40 سنة، محمود محروس نظيم، 39 سنة، حسام محمد لبيب 37 سنة، جميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة، ويقيمون بمركز سمالوط.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.