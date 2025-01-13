محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية -صور

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثانى الإعدادى للعام الدراسى 2024/ 2025 في مدارس (إسماعيل القبانى الإعدادية بنين بشارع الثورة وبدر الرسمية للغات، وعصمت عفيفى الإعدادية بنات بشارع أرض الملاعب بحى شرق مدينة أسيوط)، للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم باسيوط، وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية، و أبو العيون إبراهيم رئيس حى شرق مدينة أسيوط، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعلى محمد رفاعى مدير مدرسة إسماعيل القباني بنين، ومنال حسين فرغلى مديرة مدرسة عصمت عفيفى الإعدادية بنات، محمد ماهر إبراهيم مدير مدرسة بدر الرسمية للغات.

واطمأن المحافظ على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وتحاور مع الطلاب والطالبات عن طبيعة الامتحانات من داخل المنهج الدراسى والتدريبات مؤكدًا أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير مدرسة إسماعيل القباني بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحان للصف الأول والثانى الإعدادي 470 طالب، وأوضح مدير مدرسة بدر الرسمية للغات بأن عدد الطلاب 245 طالبا وطالبة، كما أشارت مديرة مدرسة عصمت عفيفى الاعدادية بأن عدد الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان 440 طالبة للصف الأول والثاني الإعدادي .

وشدد محافظ أسيوط على الإهتمام بتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الإمتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن إجمالي عدد المقيدين من طلاب الصف الأول الاعدادي 14642 طالب وطالبة وإجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 9732طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة موضحاً أن عدد الحضور للامتحانات من الصفين الأول والثاني الإعدادي 22386 طالب وطالبة مؤكداً على سير الإمتحانات في هدوء دون أي شكاوي بكافة المراكز والقرى والاحياء.