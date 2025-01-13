بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادث سير بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أُصيب 12 شخصًا في حادث سير وقع على طريق أبو سمبل السياحي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو سمبل، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 220 بطريق أسوان أبو سمبل، بجوار الكافتيريا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.