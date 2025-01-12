لجنة عاجلة لفحص الورقة الامتحانية لامتحان الصف الأول الإعدادي بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه استجابة لما تقدم به عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي من شكوى حول صعوبة امتحان مادة العلوم باللغة الإنجليزية، وجه الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة موجه عام المادة.

وأوضح البيان أن اللجنة ستتولى دراسة الورقة الامتحانية بدقة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية والوزن النسبي للأسئلة، ومراعاتها لمستويات الطلاب المختلفة.

وشدد العربي على ضرورة الانتهاء من الفحص سريعًا وإعداد تقرير مفصل حول نتائج الدراسة، تمهيدًا لعرضه على الرأي العام بكل شفافية.