مصرع سيدة هاجمها ثور هائج في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

لقيت سيدة في العقد الثامن من العمر مصرعها، بعدما هاجمها ثور هائج، في قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع "مادلين. و. م" (70 عامًا) بعدما صدمها ثور هائج في قرية الشناوية.

وبحسب التحريات الأولية، بينما كان أهالي قرية الشناوية يركضون في كافة الاتجاهات محاولين الهروب من طريق الثور الهائج، هاجم الثور السيدة المسنة بكل قوته، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.